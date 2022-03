போக்கிரித்தனமாக பாஜக! நாட்டுக்காக உயிர் தியாகத்துக்கும் தயார் ! அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உருக்கம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: "என்னை பொறுத்தவரை அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முக்கியமல்ல. இந்த நாடு தான் முக்கியம். நாட்டுக்காக என்னால் உயிர்த்தியாகம் செய்யவும் முடியும். நாட்டின் மிகப்பெரிய கட்சியான பாஜக இதுபோன்ற போக்கிரித்தனத்தில் ஈடுபடக்கூடாது'' என தனது வீட்டின் மீதான தாக்குதல் குறித்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறினார்.

‛தி காஷ்மீர் பைல்ஸ்' திரைப்படத்துக்கு பாஜக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.

தீவிரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு! 5 அரசு ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்! ஜம்மு காஷ்மீரில் ஆளுநர் அதிரடி!

இதனால் இப்படம் குறித்த விவகாரம் பெரும் விவாத பொருளாகி உள்ளது. இந்திய அரசியலிலும் பேசும்பொருளாக மாறியுள்ளது.

English summary

"Kejriwal is not important, this country is important. I can die for the country. The country's largest party (BJP) shouldn't indulge in hooliganism like this’’ Delhi CM Arvind Kejriwal says after home vandalism.