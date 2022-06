"மிஷன் சவுத்!" நேரடியாக களத்திற்கு வரும் பிரதமர்.. எந்த மாநிலம் முதல் குறி? பாஜக போட்டுள்ள ஸ்கெட்ச்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: அடுத்து வரும் மக்களவை தேர்தலுக்கு முன்பு, தென் மாநிலங்களைக் குறிவைத்து பாஜக காய்களை நகர்த்தத் தொடங்கி உள்ளது.

கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு மக்களவை பாஜக வென்ற பின்னர், அக்கட்சி தொடர்ந்து பல்வேறு மாநிலங்களில் ஆட்சி அமைத்து வருகிறது. மேலும், அனைத்து மாநிலங்களிலும் கட்சியை பலப்படுத்தவும் பாஜக நடவடிக்கை எடுத்தது.

6 மொழிகளை பேசுவேன்.. குடும்ப கஷ்டத்துக்கு ஸ்விக்கியில் வேலை.. போலீஸால் தாக்கப்பட்ட ஊழியர் கண்ணீர்

இது 2019 மக்களவை தேர்தலில் பாஜக எளிதாக வெல்ல உதவியது. இந்நிலையில் 2024 மக்களவை தேர்தலைக் குறி வைத்து பாஜக ஏற்கனவே வேலைகளில் இறங்கிவிட்டது.

English summary

BJP is taking serious efforts to expand its footprints in the South: (தென்னிந்தியாவில் வளர பாஜக போட்டுள்ள திட்டம்) BJP plan to grow in south states like Telagana, tamilnadu.