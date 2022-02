மனைவியுடன் நடந்தது உறவா, பலாத்காரமா என நிரூபிப்பது கடினம்: பாஜக எம்.பி. பேச்சு! ஸ்மிருதி இராணி ஆதரவு

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: நாட்டில் நடக்கும் திருமணத்தை வன்முறை என்று சொல்வதையும், ஆண்களை வன்புணர்வு செய்பவர்கள் என்று அறிவிப்பது நல்லதல்ல என்று மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி தெரிவித்துள்ளார்.

2022-23ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று தாக்கல் செய்தார். அதன்பிறகு கேள்வி பதில் நேரம் தொடங்கியது.

அப்போது திருமண உறவில் நடக்கும் பாலியல் வன்முறை குறித்து கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி பினோய் விஸ்வம் கேள்வி எழுப்பினார். மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி பதிலளித்தார்.

Union Minister for Women and Child Development Smriti Irani says Condemning each marriage as violent and every man as a rapist is not advisable