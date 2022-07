இந்த படத்தை பாருங்க.. புரியும்.. இந்தியாவில் "வரிக் கொடுமையை" பாருங்க.. ராகுல் காந்தி ட்வீட்

Delhi

டெல்லி: உலகின் வேகமாக வளர்ந்துவந்த பொருளாதாரத்தை, தற்போது எப்படி அழிப்பது என்பதே பாஜகவின் திட்டமாக இருப்பதாக காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற 47வது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பல்வேறு பொருட்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரியை திருத்தியமைக்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது. அதில் எடையளவுச் சட்டத்தின் பாக்கெட்டுகளில் பேக் செய்து விற்பனை செய்யப்படும் பால், மோர், லஸ்ஸி உள்ளிட்ட பொருட்களுக்கு 5 சதவிகிதம் ஜிஎஸ்டி வரியாக விதிக்கப்பட்டது.

BJP’s masterclass on how to destroy what was once one of the world’s fastest growing economies says Congress Rahul Gandhi In Twitter.