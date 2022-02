பாஜகவால் வாழ்நாளில் எப்போதுமே தமிழ்நாட்டை ஆளவே முடியாது... லோக்சபாவில் ராகுல் பொளேர் பேச்சு

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: பாரதிய ஜனதா கட்சியால் தமிழ்நாட்டை ஒருபோதும் ஆளவே முடியாது என்று லோக்சபாவில் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்தார்.

லோக்சபாவில் ஜனாதிபதி உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது ராகுல் காந்தி பேசியதாவது: மேட் இன் இந்தியா குறித்து நீங்கள் பேசுகிறீர்கள். ஆனால் மேட் இன் இந்தியா என்பது இனி சாத்தியமற்றது.

மேட் இன் இந்தியா என்பதையே சீர்குலைத்துவிட்டீர்கள். சிறு மற்றும் குறு தொழில்களுக்கு ஆதரவு தராமல் மேட் இன் இந்தியா என்பது எப்படி சாத்தியமாகும்? சிறு, குறு தொழில்கள்தான் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கக் கூடியவை. மேட் இன் இந்தியா, ஸ்டார்ட் அப் என்றெல்லாம் பேசுகிறீர்களே.. ஆனால் இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பின்மை மட்டுமே அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. நீங்கள் இரண்டு இந்தியாவை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறீர்கள். பணக்காரர்களுக்கான இந்தியா, ஏழைகளுக்கான இந்தியா என்று பிரித்து வைத்திருக்கிறீர்கள்.

English summary

Senior Congress leader Rahul Gandhi said that BJP will never ever in your life rule over the people of Tamil Nadu.