"வரி குறைப்பு வரவேற்க கூடியதுதான்.." பட்ஜெட் குறித்து எம்.பி கார்த்தி சிதம்பரம் கருத்து

எந்த ஒரு வரிக் குறைப்பும் வரவேற்கத்தக்கதுதான் என்று மத்திய பட்ஜெட்டை வரவேற்கும் விதமாக கார்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: எந்த ஒரு வரிக் குறைப்பும் வரவேற்கத்தக்கதுதான். ஏனென்றால் மக்கள் கையில் அதிக பணத்தை கொடுப்பதுதான் பொருளாதாரத்தை ஊக்கப்படுத்த சிறந்த வழிமுறையாகும் என்று மத்திய பட்ஜெட்டை வரவேற்கும் விதமாக கார்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

2023-2024 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை இன்று காலை 11 மணிக்கு நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார்.

இந்த பட்ஜெட்டில் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியானது. குறிப்பாக மத்திய பட்ஜெட்டில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தனிநபர் வருமான வரி உச்ச வரம்பில் மற்றம் உள்பட பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை இன்று வெளியிட்டார்.

வருமான வரி விலக்கு.. அது என்ன 3 லட்சம், 7 லட்சம்? நிர்மலா அறிவிப்பால் குழம்பிய மக்கள்.. இதோ விளக்கம்

English summary

Any tax reduction is welcome. Because putting more money in people's hands is the best way to stimulate the economy, said Karti Chidambaram MP while welcoming the Union Budget.