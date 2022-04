4 மாநிலங்களில் 5 தொகுதிகளுக்கு இடைத் தேர்தல்.. பாஜகவிற்கு கடும் பின்னடைவு.. காங்கிரஸ், திரிணாமுல் முன்னிலை

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மேற்கு வங்கம், சத்தீஸ்கார், மகாராஷ்டிரா, பீகார் மாநிலங்களில் 4 சட்டசபை தொகுதி, ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடந்தது. இதில் பதிவான ஓட்டுக்கள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில் 5 இடங்களிலும் பாஜக வேட்பாளர்கள் பின்தங்கி உள்ளனர். மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களும், மகாராஷ்டிரா, சத்தீஸ்காரில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களும் பீகாரில் ஆர்ஜேடி வேட்பாளரும் முன்னிலையில் உள்ளனர்.

மேற்கு வங்கம் மாநிலம் பாலிகங்கே, சத்தீஸ்கார் மாநிலம் கைராகர், பீகார் மாநிலம் போச்சான், மகாராஷ்டிரா மாநிலம் கோலாப்பூர் வடக்கு என 4 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும், மேற்கு வங்க மாநிலம் அசன்சோல் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த 5 தொகுதிகளுக்கும் ஏப்ரல் 12ல் அமைதியான முறையில் தேர்தல்கள் நடந்தன. ஓட்டுப்பதிவின்போது எந்த அசம்பாவித சம்பவங்களும் நடைபெறவில்லை.

