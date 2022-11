தமிழர்களுக்கும், மதசார்பின்மைக்கும் எதிரானது தான் ‛‛சிஏஏ’’.. உச்சநீதிமன்றத்தில் திமுக பிரமாணபத்திரம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மதத்தின் அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டுவது இந்திய மதசார்பின்மையின் அடிப்படை கட்டமைப்பை உடைக்கும் எனவும், இலங்கை தமிழ் அகதிகளுக்கு குடியுரிமை வழங்குவது தொடர்பான அம்சங்கள் இல்லாததால் சிஏஏ எனும் இந்திய குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்பது இந்தியாவின் மதசார்பின்மைக்கும், தமிழ் இனத்துக்கும் எதிரானது என திமுக சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் பிரமாணப்பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளாக பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகள் உள்ளன. இந்த நாடுகளில் இந்துக்கள், சீக்கியர்கள், பவுத்தர்கள் உள்ளிட்டவர்கள் மதசிறுபான்மையினர்களாக உள்ளனர்.

பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஊதிய நிலுவையை அரசு பெற்று தர பாமக கோரிக்கை

இவர்கள் அவ்வப்போது துன்புறுத்தப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழும் நிலையில் அந்த 3 நாடுகளில் இருந்து வெறியேறும் மதசிறுபான்மையினருக்கு இந்தியாவில் குடியுரிமை வழங்க மத்திய பாஜக அரசு முடிவு செய்தது.

English summary

Discrimination on the basis of religion will break the basic structure of India's secularism and the Indian Citizenship Amendment Act (CAA) is against India's secularism and the Tamil race as there are no features related to granting citizenship to Sri Lankan Tamil refugees, DMK has filed an affidavit in the Supreme Court.