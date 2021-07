கொரோனா மருந்தை பதுக்கிய விவகாரம்... கம்பீருக்கு செக் வைத்த உச்ச நீதிமன்றம்.. அடுத்து என்ன?

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: அத்தியாவசிய கொரோனா மருந்துகளைப் பதுக்கியதாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கிலிருந்து பாஜக எம்பி கவுதம் கம்பீருக்கு விலக்கு அளிக்க முடியாது என உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.

முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரான கவுதம் கம்பீர், கடந்த 2019 மக்களவை தேர்தலுக்கு முன் பாஜகவில் இணைந்தார். அதைத் தொடர்ந்து மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிட்ட அவர், கிழக்கு டெல்லி தொகுதியிலிருந்து எம்பியாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல், மே மாதம் கொரோனா 2ஆம் அலை உச்சம் தொட்டது. அப்போது கொரோனா சிகிச்சை பயன்படுத்தப்படும் Fabiflu என்ற மருந்திற்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருந்தது. மருத்துவமனைகளில் இந்த மருந்திற்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருந்த நிலையில், கவுதம் கம்பீருக்குச் சொந்தமான அறக்கட்டளையில் மட்டும் இது அதிகளவில் கிடைத்தது.

English summary

The Supreme Court on Monday said it would not stop the prosecution of BJP MP Gautam Gambhir - in connection with politicians hoarding medicines during the second wave of Covid cases.