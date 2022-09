சிபிஐ அதிகாரி தற்கொலை.. பாஜகவின் அழுத்தமே காரணம்?.. டெல்லி துணை முதல்வர் மணிஷ் சிசோடியா திடுக்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: சிபிஐ அதிகாரி ஒருவர் தற்கொலை செய்துள்ள நிலையில், அவரது தற்கொலைக்கு பாஜகவின் அழுத்தமே காரணம் என்று டெல்லி துணை முதல்வர் மணிஷ் சிசோடியா பரபரப்பு தகவலை வெளியிட்டு பாஜகவை சாடியுள்ளார்.

டெல்லியில் மதுபான கொள்கைகள் அமல்படுத்தியதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக மணிஷ் சிசோடியாவிற்கு எதிராக சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்தது.

இது தொடர்பாக கடந்த மாதம் 19 ஆம் தேதி, மணிஷ் சிசோடியாவுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் சிபிஐ சோதனை சோதனை நடத்தியது. மணிஷ் சிசோடியாவின் வீடு உள்பட 31 இடங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.

English summary

While a CBI officer has committed suicide, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has released sensational information and slammed the BJP saying that BJP's pressure was the reason for his suicide.