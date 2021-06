கொரோனா தடுப்பூசிக்கு.. ஒட்டுமொத்த உலகமே இந்தியாவை தான் நம்பியுள்ளது.. டாக்டர் அரோரா பளீச் பேட்டி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தற்போது பரிசோதனையில் உள்ள பயோலாஜிக்கல் இ தடுப்பூசி 90% தடுப்பாற்றல் உடையதாக உள்ளதாகவும் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் அது உண்மையான ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்கும் என்றும் அரசின் தடுப்பூசி வல்லுநர் குழு தலைவர் என்.கே. அரோரா தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் தற்போது கொரோனா 2ஆம் அலை மெல்லக் குறைந்து வருகிறது. இந்தச் சூழலைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகளை மத்திய அரசு விரைவாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இருப்பினும், பற்றாக்குறை காரணமாகத் தடுப்பூசி பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்ள முடியவில்லை. இதனால் தற்போது சோதனையில் உள்ள தடுப்பூசிகள் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

English summary

Ultimately the world will be dependent on India for Corona vaccines says NK Arora, chief of government advisory panel. He also says Biological E's made-in-India vaccine is will be a gamechanger.