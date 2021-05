புதிய விதிகளால் எந்தவொரு தனிநபர் உரிமையும் மீறப்படாது.. வாட்ஸ்அப்-க்கு மத்திய அரசு விளக்கம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் தனியுரிமைக்கான உரிமை உட்பட எந்த அடிப்படை உரிமையும் மீறப்படவில்லை என்று வாட்ஸ்-அப்-க்கு மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

பேஸ்புக், டுவிட்டர், வாட்ஸ்-அப் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தலங்களுக்கான புதிய விதிமுறைகளை கடந்த பிப்ரவரி மாதம் மத்திய அரசு வெளியிட்டது.

இந்த புதிய விதிமுறைகளை செயல்படுத்த இந்த நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு 3 மாத காலம் காலஅவகாசம் வழங்கியது. இந்த காலஅவகாசம் தற்போது முடிந்துள்ளது.

English summary

The federal government has explained to whats-up that no fundamental rights, including the right to privacy, have been violated in the new guidelines