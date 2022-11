ஜிஎஸ்டி நிலுவைதொகை விடுவிப்பு.. தமிழகத்தை விட மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, உபிக்கு அதிகம்!எவ்வளவு? விபரம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய அரசு சார்பில் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான 3 மாதங்களுக்கு மாநிலங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டு நிலுவை தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் தமிழக அரசுக்கு ரூ.1,188 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் பாஜக ஆட்சியில் உள்ள மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, உத்தர பிரதேசத்துக்கு தமிழகத்தை விட அதிகம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு சார்பில் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறை அமலில் உள்ளது. ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறையால் மாநிலங்களுக்கு ஏற்படும் இழப்பீட்டுக்காக மத்திய அரசு சார்பில் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த ஜிஎஸ்டி இழப்பீட்டு தொகையை மத்திய அரசு சரியாக விடுவிப்பது இல்லை என பல்வேறு மாநில அரசுகள் மத்திய அரசை குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

திமுக மாணவரணித் தலைவர் ராஜீவ்காந்தி! செயலாளர் எழிலரசன் எம்.எல்.ஏ.! புது லிஸ்டை அறிவித்த துரைமுருகன்!

English summary

The central government has given the arrears of GST compensation to the states for the 3 months from April to June. Through this, Rs.1,188 crore has been provided to the Tamil Nadu government. However, BJP-ruled Maharashtra, Karnataka and Uttar Pradesh have been given more than Tamil Nadu.