'பதற்றம்..' உருமாறிய சிரோடைப் 2 டெங்கு.. தமிழ்நாடு உட்பட 11 மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உருமாறிய சிரோடைப் டெங்கு 2 வகை பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம், கர்நாடகா, கேரளா, தெலங்கானா உட்பட 11 மாநிலங்கள் அதிகபட்ச கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என மத்திய சுகாதாரத் துறை எச்சரித்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் ஏற்படுத்திய தாக்கமே இன்னும் நாட்டில் குறையவில்லை. அடுத்து வரும் பண்டிகை காலத்தில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.

முதல் பரிசு குக்கர்; 2-ம் பரிசு ஹாட் பாக்ஸ்; 3-ம் பரிசு டிபன் பாக்ஸ்; வாங்க... வந்து ஊசி போடுங்க..!

அதேநேரம் மறுபுறம் உத்தரப் பிரதேசத்தில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் மர்ம காய்ச்சலும் வேகமாகப் பரவியது. சிறார்களைக் குறிவைத்துப் பரவிய இந்த மர்ம காய்ச்சலில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர்.

English summary

Centre has asked 11 states reporting cases of serotype - II dengue. Center also asks states to take preventive measures ahead of the festive season and spread necessary awareness among people about the virus.