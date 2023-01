வெளி உணவுப்பொருட்களுக்கு தியேட்டர்கள் தடை விதிக்கலாம்! ஆனால் ஒரு கண்டிஷன்! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

Delhi

டெல்லி: வெளியில் இருந்து மக்கள் எடுத்து வரும் உணவுப்பொருட்களை தடை செய்ய திரையங்கு நிர்வாகத்திற்கு உரிமை உள்ளது என உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

அதே சமயத்தில், திரைப்படம் பார்க்க வரும் மக்களுக்கு தூய்மையான குடிநீரை இலவசமாக வழங்குவதை திரையரங்கு நிர்வாகங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

திரையரங்குகளில் மக்கள் கொண்டு செல்லும் உணவுப்பொருட்கள் தடை செய்யப்படுவது நாடு முழுவதும் விவாதத்திற்கு உள்ளாகி வரும் நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

