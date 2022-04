திரண்டு வந்த காங் தலைவர்கள்.. ஜஹாங்கிர்புரியில் தடுத்து நிறுத்தம்.. குவிக்கப்பட்ட போலீஸ்! என்னாச்சு?

Delhi

டெல்லி: டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரியில் ஆக்கிரமிப்பு கட்டடங்கள் அகற்றப்பட்ட இடத்தை பார்வையிட காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கு இன்று அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் ‛‛டெல்லி விவகாரத்தை மதத்தின் அடிப்படையில் பார்க்க வேண்டாம்'' என அக்கட்சியின் பொது செயலாளர் அஜய் மேக்கன் கூறியுள்ளார்.

டெல்லியில் உள்ள ஜஹாங்கிர் புரி பகுதியில் கடந்த சனிக்கிழமை அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலத்தில் இருதரப்பு இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதுதொடர்பாக இருதரப்பிலும் 23 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த வன்முறை நடந்த சில நாட்களிலேயே ஜஹாங்கிர்புரி பகுதியில் ஆக்கிரமிட்பு கட்டிடங்களை அகற்ற பாஜக அதிகாரத்தில் உள்ள டெல்லி வடக்கு மாநகராட்சி முடிவு செய்தது.

A Congress delegation led by General Secretary Ajay Maken visited Jahangirpuri on Thursday to meet families affected by demolition drive conducted yesterday. Congress General Secretary says, "We have come to Jahangirpuri to meet the victims. Police have been cooperative. We have come here to tell the people that this should not be seen from the prism of religion".