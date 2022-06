அமலாக்கத்துறை முன் ராகுல்... தீவிர ஆலோசனையில் தலைவர்கள்... தலைநகரில் பலத்தை காட்ட திட்டமிடும் காங்.

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு பத்திரிகை வழக்கில் வரும் ஜூன் 13ஆம் தேதி ராகுல் காந்தி ஆஜராக உள்ள நிலையில், தலைநகரில் காங்கிரஸ் கட்சியின் பலத்தை காட்ட தயாராகி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நேஷனல் ஹெரால்டு பத்திரிகயின் ஒபங்கு பரிமாற்ற வழக்கில் அன்னிய செலாவணி மோசடி நடைபெற்றுள்ளதாக வழக்குப்பதிவு செய்து அமலாக்கத்துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த வழக்கில் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் ஆஜராக அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளது. இதனால் வரும் ஜூன் 13ஆம் தேதி ராகுல் காந்தி ஆஜராகுவார் என்று கூறப்படுகிறது.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு: ராகுல் காந்தி ஜூன் 13-ல் ஆஜராக அமலாக்கத்துறை மீண்டும் சம்மன்

English summary

Rahul Gandhi to appear on june 13 infront of ED in the Nation Herald Money laundering case. On that day, INC is planning to show their strength in Delhi. Important Mp, MLAs assembling in Delhi for that.