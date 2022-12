தொடர்ந்து ஆப்சென்ட்.. லோக்சபாவில் ராகுல்காந்தி வருகை எவ்வளவு தெரியுமா? வெளியான அட்டன்டென்ஸ்

Delhi

டெல்லி: நாடாளுமன்றத்தின் 17வது அமர்வில் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும், வயநாடு நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான ராகுல்காந்தியின் வருகைப் பதிவு தேசிய சாரசரியை விட குறைவாக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பாரத் ஜடோ யாத்திரை காரணமாக குளிர்கால கூட்டத் தொடரில் அவர் பங்கேற்க மாட்டார் என்று ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இந்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் இயற்றப்படும் சட்டங்களை ஆய்வு செய்யும் பி.ஆர்.எஸ் சட்ட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இந்த தகவல்களை வெளியிட்டிருக்கிறது. மக்களவையின் 17வது அமர்வில் ராகுல்காந்தியின் வருகைகளை ஆய்வு செய்ததில் இந்த விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

இதன்படி ராகுல்காந்தியின் வருகையானது மற்ற எம்பிக்களின் தேசிய வருகையை விட 79% குறைவாக இருபதாக கூறியுள்ளது. இவரை போலவே கேரளாவிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மற்ற எம்பிக்களின் வருகை 84 சதவிகிதமாக இருக்கிறது என்றும், மொத்தமாக ராகுல்காந்தி இந்த 17வது அமர்வில் 5 விவாதங்களில் பங்கேற்றிருக்கிறார் எனவும் பி.ஆர்.எஸ் சட்ட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கூறியுள்ளது. ஆனால் கடைசியாக நடந்த குளிர்கால கூட்டத் தொடரில் அவர் பங்கேற்கவில்லை.

English summary

In the 17th session of the Parliament, the attendance record of the former leader of the Congress party and the member of the Wayanad parliamentary constituency, Rahul Gandhi, is less than the national average. It was already announced that he will not participate in the winter session due to Bharat Jado Yatra. However, this information has been released.