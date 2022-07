காங்கிரஸ் கட்சியை மிரட்ட முயற்சிக்கிறார்கள்.. ஆனால் அடிபணிய மாட்டோம்.. ப.சிதம்பரம் ட்வீட்!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: அமலாக்கத்துறையின் மிரட்டலுக்கும், அச்சுறுத்தலுக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி அடி பணியாது என்று ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

நேஷனல் ஹெரால்டு நாளிதழை வெளியிட்ட அசோசியேட்டட் ஜர்னல்ஸ் லிமிடெட் நிறுவன சொத்துகள், காங்கிரஸ் இடைக்காலத் தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் அக்கட்சியின் எம்பி ராகுல் காந்தி ஆகியோr பங்குதாரர்களாக உள்ள யங் இந்தியன் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.

English summary

P.chidambaram says, We are protesting the ED summons to Mrs Sonia Gandhi. The AJL-Young India transaction is recorded in the books of account, the returns filed by the two companies and in the Income Tax returns. All that the ED wants to know can be found in the records in Twitter.