பிரிவினையின் உண்மையான பெற்றோர் காங்கிரஸ்தான்! வீடியோ ரிலீஸ் செய்த பாஜக.. கடும் தாக்கு

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நாடு முழுவதும் 76வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், பாஜக வெளியிட்டுள்ள ஒரு வீடியோ தற்போது புது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

1947 இந்தியா-பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு வழிவகுத்த காரணங்களை பட்டியலிட்டு பாஜக வெளியிட்ட வீடியோவில் முன்னாள் பிரதமர் நேருவை அக்கட்சி விமர்சித்துள்ளது.

English summary

(இந்தியா-பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு காங்கிரஸ்தான் காரணம் என பாஜக குற்றச்சாட்டு): The BJP observed Partition Horrors Remembrance Day and released a video narrating its version of events that led to the partition of India. Congress accused the BJP of using the most traumatic historical events as fodder for current political battles.