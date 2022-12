"கொரோனா முடியவில்லை".. கூட்டம் முடிந்ததும் சுகாதார அமைச்சர் "ட்வீட்".. முகக்கவசம் அணிய அறிவுறுத்தல்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: கொரோனா தொடர்பான அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் முடிந்த நிலையில், மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா "கொரோனா இன்னும் முடியவில்லை" என தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும், எத்தகைய சூழலையும் எதிர்கொள்ள சுகாதாரத் துறை தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். மேலும், சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் அனைத்தையும் விழிப்புடன் இருக்குமாறு தான் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.

ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு அமைச்சர் கூறியுள்ளதை வைத்து பார்க்கும் போது, கொரோனா மீண்டும் வேகம் எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சீனாவில் கொரோனா விஸ்வரூபம்.. இந்தியாவில் கட்டுப்பாடுகள் வருமா? தொடங்கியது மத்திய அரசின் அவசர ஆலோசனை

English summary

Union Health Minister Mansukh Mandaviya posted on his Twitter page that "Corona is not over yet" after the emergency meeting on Corona.