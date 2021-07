'ஆகஸ்ட் இறுதியில் கொரோனா 3ஆம் அலை.. இந்த 4 காரணங்களால் ஏற்படும்..' அடித்து சொல்லும் ஐசிஎம்ஆர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் வரும் ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் கொரோனா 3ஆம் அலை ஏற்படலாம் என எச்சரித்துள்ள ஐசிஎம்ஆரின் தொற்று நோய் பிரிவு தலைவர் டாக்டர் சமிரன் பாண்டா, ஆனால் அது 2ஆம் அலை அளவுக்கு மோசமாக இருக்காது என்றும் குறிப்பிட்டார்.

இந்தியாவில் கடந்த மார்ச் மாதம் தொடங்கி கொரோனா 2ஆம் அலையின் தாக்கம் மிக மோசமாக இருந்தது. நாட்டிலுள்ள அனைத்து மருத்துவமனைகளும் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்பத் தொடங்கின.

தற்போதுதான் வைரஸ் பாதிப்பு மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாக வைரஸ் பாதிப்பு 50 ஆயிரத்திற்கும் கீழாகவே இருந்து வந்துள்ளது.

English summary

ICMR says The third wave of Covid is likely to hit the country at the end of August. Third-wave will not be as intense as the second wave says Dr Samiran Panda, Head of Epidemiology at ICMR.