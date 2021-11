விவசாயிகள் மீது பழி போடுவது பேசனாகிவிட்டது - மத்திய அரசை சுளுக்கெடுத்த உச்சநீதிமன்றம்

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் காற்று மாசுபாடு என்பது பல மாதங்களாக தீராத பிரச்சினையாக உள்ளது. அதாவது மனிதர்கள் சுவாசிப்பதற்கு தகுதியானது அல்ல என்ற அளவுக்கு காற்றின் தரம் மிகவும் மோசமாக உள்ளது.

தற்போது AQI எனப்படும் காற்றின் தரக்குறியீடு 471 என்ற மோசமான அளவை எட்டி நிற்கிறது. இது இந்த பருவத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிக அபாயகரமான நிலையாகும்.

English summary

The Supreme Court has accused the federal government of criticizing farmers and saying it has become fashionable for you. What is the right plan to control pollution? They should inform us within 2-3 days and take appropriate action