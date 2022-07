ஸ்மிருதி இரானிக்கு கிடைத்த வெற்றி! மகளை பற்றிய ட்வீட்டை அகற்ற காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுக்கு கோர்ட் கெடு

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானியின் மகள் கோவாவில் சட்டவிரோதமாக பார் நடத்துவதாக காங்கிரஸ் எம்.பிக்கள் குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில் இது தொடர்பாக டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, ஆதாரமில்லாமல் குற்றம் சாட்டியுள்ளதால் குற்றம்சாட்டிய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை தங்களது சமூக வலைத்தளத்திலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று உத்தரவில் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர் கடந்த 19ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் வேலைவாய்ப்பு, பணவீக்கம், ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி, ஜிஎஸ்டி உள்ளிட்ட பிரச்னைகளை காங்கிரஸ் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சிகள் விவாதமாக எழுப்பினர். இது போராட்டமாக வெடித்ததையடுத்து காங்கிரஸ், திமுக என சுமார் 27 எம்.பிக்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.

English summary

The Delhi High Court on Friday, asked Congress leaders Jairam Ramesh, Pawan Khera and Netta D’Souza to remove allegedly defamatory tweets and posts from social media in relation to the allegations made against Union Minister Smriti Irani and her daughter.