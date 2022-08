அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிரான மனு - மத்திய அரசு பதிலளிக்க டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: குறிப்பிட்ட காலங்கள் மட்டுமே ராணுவத்தில் பணிபுரியும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'அக்னிபாத்' திட்டத்தை எதிர்த்து நாடு முழுவதும் சில நாட்களுக்கு முன்னர் தீவிர போராட்டங்கள் நடந்தன.

இந்நிலையில் இத்திட்டத்தை எதிர்த்து பல்வேறு வழக்குகள் தொடரப்பட்டன. தொடரப்பட்ட வழக்குகள் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்கள் ஒருங்கிணைந்த பதிலத் தாக்கல் செய்யுமாறு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் மத்திய அரசை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

ஏற்கெனவே எதிர்ப்புகள், போராட்டங்கள் இந்த திட்டத்திற்கு எதிராக நடந்திருந்தாலும் சமீபத்தில் இந்த திட்டத்தின் கீழ் இந்திய கடற்படையில் சேர்வதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி இருந்த நிலையில் இதற்கு 80 ஆயிரம் பெண்களுக்கு மேல் விண்ணப்பித்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

(அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிரான மனுக்கள் குறித்து பதிலை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்றம் வலியுறுத்தல்): The Delhi High Court on Thursday asked the Centre through concerned ministries to file a consolidated response to a batch of petitions challenging the Agnipath scheme in regards to the recruitment in the armed forces.