தலைநகர் யாருக்கு? டெல்லி மாநகராட்சிக்கு இன்று தேர்தல்.. பாஜக, ஆம்ஆத்மி, காங்கிரஸ் இடையே கடும் போட்டி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: 250 வார்டுகள் கொண்ட டெல்லி மாநகராட்சிக்கு இன்று தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. பாஜக, ஆம்ஆத்மி, காங்கிரஸ் இடையே மும்முனை போட்டி நிலவும் நிலையில் மொத்தம் 1,349 வேட்பாளர்கள் போட்டியில் உள்ளனர். 1.45 லட்சம் வாக்காளர்கள் ஓட்டு செலுத்த 13,638 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

டெல்லி மாநகராட்சியை 2007 ல் பாஜக அதிகாரத்தை கைப்பற்றியது. அதன்பிறகு டெல்லி மாநகராட்சி 3 ஆக பிரிக்கப்பட்டது. டெல்லி வடக்கு, டெல்லி தெற்கு, டெல்லி கிழக்கு என 3 மாநகராட்சியாக பிரிக்கப்பட்டது.

இந்த 3 மாநகராட்சிக்கு கடந்த 2012, 2017 ல் தேர்தல் நடந்தது. இந்த 2 தேர்தல்களிலும் 3 மாநகராட்சியின் அதிகாரத்தையும் பாஜக கைப்பற்றியது.

மோடியை எதிர்க்கும் கேசிஆர்.. மகள் கவிதாவுக்கு பறந்த சிபிஐ சம்மன்..டெல்லி மதுபான ஊழலில் இறுகும் பிடி

English summary

Elections for the 250-wards Delhi Corporation are going to be held today. A total of 1,349 voters are in the fray in a three-way contest between BJP, Aam Aadmi Party and Congress. 13,638 polling booths have been set up for 1.45 lakh voters to cast their votes.