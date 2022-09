5000 கார் திருட்டு.. 3 மனைவியுடன் சொகுசு வாழ்க்கை. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய திருடன் கைது! பகீர் தகவல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியாவின் பல்வேறு இடங்களில் கடந்த 27 ஆண்டுகளில் 5 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான கார்களை திருடி முக்கி நகரங்களில் சொத்துகள் வாங்கி குவித்து 3 மனைவி, 7 பிள்ளைகளுடன் சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்த ‛பலே' திருடனை டெல்லி போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

‛‛பல நாள் திருடன் ஒருநாள் அகப்படுவான்'' என்பது பழமொழி. இந்நிலையில் தான் இந்தியா முழுவதும் திருட்டு மற்றும் ஆயுதம் கடத்தலில் ஈடுபட்டு வந்த ‛பலே' திருடனை டெல்லி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

டெல்லியில் சமீப காலமாக ஆயுதம் கடத்தும் கும்பல் சுற்றி திரிவாக குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. இதனால் போலீசார் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

