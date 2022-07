நிர்வாண படத்தை அனுப்பிடுவேன்! அத்துமீறிய லோன் ஆப் ஆசாமிகள்! கொத்தாய் தூக்கிய போலீஸ்! உஷார் மக்களே!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : தலைநகர் டெல்லியில் சீன கடன் செயலி மூலம் பணம் கொடுத்து, மக்களை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் கும்பலைச் சேர்ந்த 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர்களிடமிருந்து 141 கீபேட் போன்கள், 10 ஆண்ட்ராய்டு 3 லேப்டாப்களை டெல்லி போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

கடந்த சில நாட்களாகவே ஆன்லைன் சூதாட்டங்களைப் போலவே கடன் செயலிகளும் தற்கொலைக் கருவிகளாக மாறி வருகின்றன. அவற்றை இயக்குவது யார் என்பதே தெரியாது.

சில ஆயிரக்கணக்கில் கடன் வழங்கும் கடன் செயலிகள், அந்தப் பணத்திற்கு பல்லாயிரக்கணக்கில் கொடூரமாக வட்டி வசூலிக்கின்றன.

English summary

Delhi police seized 141 keypad phones, 10 Android 3 laptops from them while 4 members of the gang were arrested for extorting money from people by giving them money through a Chinese loan app in the capital Delhi.