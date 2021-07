'நீங்கள் சொல்வதை நம்ப தயாராக இல்லை..' பஞ்சாப் & மே.வங்க அரசை.. வெளுத்து வாங்கிய சுப்ரீம் கோர்ட்

Delhi

டெல்லி: கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்து அனாதையான சிறார்கள் குறித்து மேற்கு வங்கம் மற்றும் பஞ்சாப் அரசுகள் சமர்ப்பித்த தரவுகள் நம்பும்படி இல்லை எனத் தெரிவித்துள்ள உச்ச நீதிமன்றம், இதில் அப்டேட் செய்யப்பட்ட தரவுகளைச் சமர்ப்பிக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கி கொரோனா 2ஆம் அலை பாதிப்பு மே மாதம் வரை நீடித்தது. அப்போது நாட்டிலுள்ள அனைத்து மருத்துவமனைகளும் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்பின.

ஒருபுறம் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாகவும் மறுபுறம் சரியான நேரத்தில் மருத்துவமனைகளில் படுக்கை மற்றும் ஆக்சிஜன் கிடைக்காமலும் பலரும் உயிரிழந்தனர்.

English summary

Supreme Court pulled up several states, including West Bengal and Punjab, over the delay in updating its data on the number of children orphaned in the pandemic. The court asked Jammu and Kashmir, Punjab and West Bengal governments why their data on orphaned children has not yet been uploaded on the Bal Swaraj website.