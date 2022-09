சுற்றுலா வந்த லண்டன் பெண்! கையை விட்டு.. காரில் ஏறியவுடன் டிரைவரின் ச்சீ ச்சீ செயல்! அதிர்ந்த டெல்லி

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இங்கிலாந்தின் லண்டனில் இருந்து இந்தியாவுக்கு சுற்றுலா வந்த சுற்றுலாப் பயணிகளின் முன்னிலையில் காரில் ஓட்டுநர் சுய இன்பம் செய்த புகாரில் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக 18 வயது உட்பட்ட பெண்களுக்கு எதிரான சம்பவங்கள் தான் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்றன.

வட மாநிலங்களில் குறிப்பாக உத்தரப்பிரதேசம், டெல்லி போன்ற மாநிலங்களில் நாளுக்கு நாள் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் எவ்வளவோ முயற்சிகள் எடுத்தும் அதனை தடுக்க முடியவில்லை.

English summary

The incident of the arrest of a driver who masturbated in a car in front of tourists who came to India from London, England has caused a great shock.