முதல்வர் ஸ்டாலின் செல்லுமிடமெங்கும் வரவேற்பு... எடப்பாடிக்கு பொறாமை என்கிறார் தங்கம் தென்னரசு

டெல்லி: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கிடைக்கும் வரவேற்பை எடப்பாடி பழனிசாமியால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை என்று அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கூறியுள்ளார். டெல்லியில் முதல்வருக்குக் கிடைக்கும் மரியாதையைப் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் எடப்பாடி பழனிசாமி அவதூறு பேசி வருவதாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

டெல்லியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள திமுக அலுவலகமான அண்ணா அறிவால திறப்பு விழா நாளை ( ஏப்- 2) நடைபெறுகிறது. திமுக அலுவலகத்தை திறந்து வைப்பதற்காக 3 நாள் பயணமாக டெல்லி சென்றுள்ள தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், நேற்று பிரதமர் மோடி, காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி, மத்திய அமைச்சர்கள் நிதின் கட்கரி, அமித்ஷா ஆகியோரை சந்தித்தார். தொடர்ந்து இன்றும் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்டோரை அடுத்தடுத்து சந்தித்து வருகிறார்.

தன்னையும், தன் குடும்பத்தையும் பிரதமர் காப்பாற்றுவார் என்ற நம்பிக்கையில், முதல்வர் ஸ்டாலின் டெல்லி பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக மக்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

இதுதான் அம்மா அரசின் தமிழ்நாடு மாடல் - திராவிட மாடலுக்கு போட்டியாக எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து

Minister Thangam Tennarasu has said that Edappadi Palanisamy could not tolerate the welcome given to Chief Minister MK Stalin. He also accused Edappadi Palanisamy of slandering him for not being able to tolerate the respect available to the chief minister MK Stalin Delhi.