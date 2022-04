"ஜிஹாத் கண்ட்ரோல் போர்ட்".. ஜேசிபிக்கு புதுவிளக்கம் அளித்த பாஜக எம்பி.. பரபரப்பு கருத்து!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரியில் அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலத்தின்போது வன்முறை வெடித்தது. இந்நிலையில் ஜஹாங்கிர்புரியில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி இன்று துவங்கியது. இதற்கு ஆதரவு அளிக்கும் வகையில் பாஜக எம்பி நரசிம்மராவ், ‛‛ஜேசிபி என்பது ஜிகாத் கட்டுப்பாடு வாரியம்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரி பகுதியில் கடந்த சனிக்கிழமை அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலம் நடந்தது. இந்த ஊர்வலத்தின்போது இருதரப்பு இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.

இந்த மோதல்ல வன்முறையானது. வாகனங்கள் சூறையாடப்பட்டன. இதுதொடர்பாக டெல்லி போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

டெல்லி ஜகாங்கிர்புரி வன்முறை: ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றிய புல்டோசர்கள் - உச்சநீதிமன்றம் திடீர் உத்தரவு

English summary

North Delhi Municipal Corporation launched a demolition drive in Delhi's Jahangirpuri to remove encroachments, BJP MP Narasimha Rao took to Twitter to say that JCB is equal to 'Jihad Control Board'. A JCB refers to a bulldozer.