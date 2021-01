கொரோனா காலத்திலும் தேர்தல் நடத்தி அசத்தல்.. தேர்தல் ஆணையத்திற்கு குடியரசு தலைவர் பாராட்டு!

Delhi

டெல்லி: கொரோனா காலத்திலும் சிறப்பாக தேர்தல் நடத்தியுள்ள இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை உலகமே வியந்து பார்க்கிறது என்று குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவிததார்.

ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஜனவரி 25ஆம் தேதி, தேசிய வாக்காளர் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 1950ம் ஆண்டு, இந்தியாவில், தேர்தல் ஆணையம் இந்த நாளில்தான் துவங்கப்பட்டது. இன்று 11வது ஆண்டு தேசிய வாக்காளர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.

வாக்காளர்களை அதிக அளவுக்கு ஓட்டு போட வைப்பதற்கு செய்ய வேண்டிய விழிப்புணர்வு, பிரச்சாரங்கள் உள்ளிட்டவை பற்றி இந்த நாளில் நினைவுகூரப்படும். மேலும், ஊக்கம் வழங்கப்படும் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

இதையொட்டி, இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தியில், நமது ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணையம் செய்து வரும் அளப்பரிய பங்களிப்புக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் நாளாக இதை நான் பார்க்கிறேன். வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்வது.. அதிலும் குறிப்பாக இளைஞர்கள் மத்தியில் இந்த விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கும் நாளாக இதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

