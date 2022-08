எல்லாப் பெருமையும் மாநிலங்களுக்கே.. நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பாராட்டிப் பேசிய பிரதமர் மோடி!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : டெல்லியில் உள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையின் கலாச்சார மையத்தில் இன்று நிதி ஆயோக் 7-வது நிர்வாக கவுன்சில் கூட்டம், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்றது. கொரோனா தொற்றுக்குப் பிறகு நடைபெறும் கவுன்சில் குழுவின் முதல் நேரடி கூட்டம் இது.

இந்தக் கூட்டத்தில் விவசாய பொருட்கள் உற்பத்தியில் தன்னிறைவடைதல், தேசிய கல்வி கொள்கை, நகர்ப்புற நிர்வாகம் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.

இந்த கூட்டத்தில் 23 மாநில முதலமைச்சர்கள், 3 துணைநிலை கவர்னர்கள், அலுவல் சார்ந்த உறுப்பினர்கள், நிதி ஆயோக்கின் துணைத்தலைவர், முழுநேர உறுப்பினர்கள், மத்திய அமைச்சர்கள், சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

தமிழ்நாட்டுக்கே பெருமை.. இனி செஸ் எங்கேயோ போகும்.. விஸ்வநாதன் ஆனந்த்தை வாழ்த்திய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

At the 7th meeting of the Governing Council of NITI Aayog, PM Narendra Modi said the cooperative federalism of India helped the country emerge from the Covid-19 pandemic.