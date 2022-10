சம்பளத்தை கூறமாட்டேன்.. கறார் காட்டிய கணவர்.. தகவல் அறியும் சட்டம் மூலம் தெரிந்துகொண்ட முன்னாள் மனைவி

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: தகவல் அறியும் சட்டத்தின் மூலம் விவாகரத்து கோரிய கணவரின் மாத சம்பளத்தை பெண் ஒருவர் அறிந்துகொண்ட சம்பவம் தற்போது இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

'உங்களது வருமானம் எவ்வளவு?..' பலருக்கும் சங்கடத்தை அளிக்கும் கேள்வி இதுதான் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.. ஏனென்றால் தங்கள் சொந்த விஷயங்களை கூட பகிர்ந்து கொள்ளும் பலரும் தங்களின் வருமானம் குறித்து அவ்வளவு எளிதில் வாய் திறக்க மாட்டார்கள்.

குடும்பத்தினருடன் மட்டுமே பகிர்ந்து கொண்டாலும், திருமண உறவுகளில் பிரச்சினை ஏற்பட்டால், அப்போதும் தங்கள் வருமானம் பற்றி இணையுடன் பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டார்கள்.

English summary

The incident of a woman knowing the monthly salary of her divorced husband through the Freedom of Information Act is currently spreading rapidly on the internet.