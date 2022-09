காங். தலைவர் தேர்தல்.. ராகுல் காந்தி மறுத்துவிட்டார்.. நான் போட்டியிடுகிறேன்.. அசோக் கெலாட் உறுதி!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட் அறிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்த ராகுல் காந்தி, கடந்த 2019 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் தோல்விக்குப் பொறுப்பேற்று அந்தப் பதவியில் இருந்து விலகினார். இதனைத்தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்காலத் தலைவராக சோனியா காந்தி செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவருக்கான தேர்த அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே பல்வேறு மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டிகளில், ராகுல் காந்தி மீண்டும் தலைவராக பொறுப்பேற வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

English summary

Rajasthan chief Minister Ashok Gehlot said that Rahul Gandhi has made it clear that no one from the Gandhi family should become the party chief. So i am going to contest in congress President poll.