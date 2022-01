மகாத்மா காந்திக்கு பிடித்த பாடல் குடியரசு தினவிழாவில் இருந்து நீக்கம்-மீண்டும் சர்ச்சை, காரணம் என்ன?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : குடியரசு தின விழாவின் இறுதி நிகழ்ச்சியாக படைகள் பாசறை திரும்பும் நிகழ்ச்சியின்போது இசைக்கப்படும் காந்தியடிகளுக்கு பிடித்தமான பாடல் இந்த ஆண்டு மீண்டும் நீக்கப்பட்டுள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் குடியரசுதினவிழாவை மத்திய அரசு சிதைப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 26ம் தேதி குடியரசு தின விழா இந்தியாவில் கொண்டாடப்படுகிறது அப்போது நாடு முழுவதிலும் இருந்து பல்வேறு கிராமியக் கலைஞர்களை நடனமும் அலங்கார ஊர்தி ஊர்வலமும் இந்திய ராணுவத்தினரின் பெருமையை பறைசாற்றும் படைப்பிரிவு அணிவகுப்பு நடைபெறும்.

தொடர்ந்து குடியரசு தின விழா நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் முடிவடைந்ததும் ஜனவரி 29ஆம் தேதி படகை கரைக்கு திரும்பும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது வழக்கம்.

English summary

Gandhiji's favorite song to be played during the return of the troops to the finals of the Republic Day celebrations has been deleted again this year.