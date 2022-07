டெல்லி ரயில் நிலையத்தில் கொடூரம்.. ரயில்வே ஊழியர்களால் இளம்பெண் கூட்டு வன்புணர்வு.. 4 பேர் கைது

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் கடந்த 2020ம் ஆண்டைவிட 2021ம் ஆண்டு பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்கள் 21.6 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக சமீபத்தில் காவல்துறை தெரிவித்திருந்தது. இந்நிலையில், தற்போது 4 ரயில்வே ஊழியர்களால் பெண் ஒருவர் ரயில் நிலையத்திலேயே கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகள் அனைவரும் 2 மணி நேரத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே போலீஸ் துணை ஆணையர் ஹரேந்திர குமார் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

கொடுமை.. சிறுமியை மது குடிக்க வற்புறுத்திய 6 வாலிபர்கள்.. தூக்கிய போலீஸ்.. இருவருக்கு வலைவீச்சு!

English summary

The Delhi Police recently reported that the crime of sexual violence against women has increased by 21.6 percent in 2021 compared to 2020 in the national capital Delhi. In this case, the incident where a woman was sexually assaulted by 4 railway employees near the railway station has caused a great shock.