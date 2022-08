வெடித்து சிதறும் காங்கிரஸ்.. ரொம்ப பயமா இருக்கு.. குலாம்நபி ஆசாத் விலகலால் வருந்திய உமர் அப்துல்லா

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் இன்று விலகிய நிலையில் இந்தியாவின் பழம்பெரும் கட்சியான காங்கிரஸ் சிதறுவதை பார்க்கவே பயமாகவும், வருத்தமாகவும் இருக்கிறது என உமர் அப்துல்லா கூறியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களின் ஒருவராக இருந்தவர் குலாம் நபி ஆசாத். இவர் மத்தியில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி செய்தபோது மத்திய அமைச்சராக இருந்தார். மேலும் ஜம்மு காஷ்மீர் முதல் அமைச்சராகவும் செயல்பட்டு வந்தார்.

சோனியா காந்தியுடன் நெருக்கமாக இருந்த இவர் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் நிலவும் குழப்பங்களை தீர்க்கும் பணியை சிறப்பாக செய்து வந்தார்.

காங்கிரசில் வரிசையாக விழும் விக்கெட்டுகள்.. குலாம் நபி ஆசாத் லேட்டஸ்ட்.. முழு லிஸ்ட் இதோ!

English summary

After Ghulam Nabi Asad resignation, Omar Abdullah has said the senior most leader to quit the party in recent times, his resignation letter makes for very painful reading. It’s sad, and quite scary, to see the grand old party of India implode.