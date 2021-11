குட் நியூஸ்.. சமையல் எண்ணை மீதான சுங்க வரி முற்றிலும் நீக்கம்! குறைந்தன விலைகள்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: சமையல் எண்ணெய்கள் இறக்குமதிக்கு விதிக்கப்படும் 2.5% சுங்கவரியை முற்றிலுமாக நீக்கியுள்ளது, மத்திய அரசு. இதனால், பாமாயில், சூரியகாந்தி எண்ணெய், சோயாபீன் எண்ணெய் இறக்குமதி மீதான 2.5% சுங்கவரி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சமையல் எண்ணெய்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக மத்திய அரசு இதுபோன்ற, நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

உணவு மற்றும் பொது விநியோகத் துறை செயலாளர் சுதன்ஷு பாண்டே கூறியதாவது: சமையல் எண்ணெய் விலை கணிசமாக குறைந்துள்ளது. பல இடங்களில் 20, 18, 10 மற்றும் 7 ரூபாய் அளவுக்கு விலை வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

The union government has completely eliminated the 2.5% customs duty on imports of cooking oils. Thus, a 2.5% tariff on imports of palm oil, sunflower oil and soybean oil has been removed.