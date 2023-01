அடிமைத்தனத்தை நினைவூட்டும் விஷயங்கள் முற்றிலும் அகற்றம்.. குடியரசு தலைவர் உரையில் புகழாரம்

அடிமைத்தனத்தை நினைவூட்டும் விஷயங்கள் முற்றிலும் அகற்றப்பட்டுள்ளது என்று குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு பேசினார்.

டெல்லி: அடிமைத்தனத்தை நினைவூட்டும் விஷயங்கள் முற்றிலும் அகற்றப்பட்டுள்ளது என்று குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு பேசினார். ஊழலை ஒழிப்பதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்துள்ளது. கரீப் கல்யாண் யோஜனா திட்டம் மூலம் கோடிக்கணக்கான ஏழை மகக்ள் தடையற்ற உணவை பெறுகின்றனர். என்று குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு பேசினார்.

ஆண்டுதோறும் ஜனவரி மாத இறுதியில் முதல் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்கும். அதன்படி, நடப்பு ஆண்டின் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்முவின் உரையுடன் இன்று தொடங்கியது.

நாட்டின் 15-வது குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள திரவுபதி முர்மு முதல்முறையாக கூட்டுக் கூட்டத்தொடரில் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

President Drabupati Murmu said that the reminders of slavery have been completely removed. The central government has taken various measures to eradicate corruption. Through the Garib Kalyan Yojana scheme, crores of poor people get access to uninterrupted food. President Dravupati Murmu spoke.