ஜிஎஸ்டி சரியில்லை.. இப்போ இன்னும் மோசம்.. காங்கிரஸ் வந்தால் மாற்றியமைப்போம் - ப.சிதம்பரம் பேச்சு!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : தற்போதைய ஜி.எஸ்.டி முறை குறைபாடுகளை கொண்டது, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், அந்த குறைபாடுகள் மிகவும் மோசமாகிவிட்டது என காங்கிரஸ் எம்.பி ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1-ஆம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் ஜி.எஸ்.டி வரி விதிப்பு முறை அமலுக்கு வந்தது. ஜி.எஸ்.டி அமல்படுத்தப்பட்டு, இன்றுடன் 5 ஆண்டுகள் நிறைவடைகிறது.

சுதந்திரம், குடியரசு நாளை விட ஜிஎஸ்டி நாள் தான் முக்கியமானது... தமிழக ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பரபர பேச்சு

இந்நிலையில், ஜிஎஸ்டி குறித்து பேசிய ப.சிதம்பரம், காங்கிரஸ் கட்சி தற்போதைய ஜி.எஸ்.டியை நிராகரிப்பதாகவும், ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஜிஎஸ்டி 2.0 ஆக மாற்றியமைக்க நாங்கள் முயற்சி செய்வோம் என்றும் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Congress would work towards replacing the current GST with GST 2.0, as promised in their 2019 manifesto : says Congress MP P Chidambaram on GST day.