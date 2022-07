குஜராத்தில் பாஜகவுக்கு சவால்.. காங்கிரஸ் எடுத்த அதிரடி முடிவு... ஜிக்னேஷ் மேவானிக்கு செயல் தலைவர் பதவி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: 2022 இறுதியில் குஜராத் மாநிலத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் பாஜகவுக்கு சவால் அளிக்கும் வகையில் காங்கிரஸ் சார்பில் சுயேச்சை எம்எல்ஏவான ஜிக்னேஷ் மேவானி உள்பட 7 பேர் செயல் தலைவர்களாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

குஜராத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு மொத்தம் 182 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. கடந்த முறை நடந்த தேர்தலில் பாஜக 111 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது.

காங்கிரஸ் 63 இடங்களில் வெற்றி பெற்று பிரதான எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது. குஜராத்தில் 5 ஆண்டு ஆட்சி முடிவுக்கு வர உள்ளது. இதனால் மீண்டும் குஜராத் மாநில சட்டசபை தேர்தல் வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெற உள்ளது.

English summary

7 people including Jignesh Mevani, an independent MLA, have been appointed as working president of Congress to challenge the BJP with the Assembly elections to be held in Gujarat at the end of 2022.