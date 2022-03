செம்ம.. அரசியலில் அடுத்த இன்னிங்க்ஸ் ஆடும் பாஜி.. மாண்புமிகு நாடளுமன்ற உறுப்பினராகும் ஹர்பஜன் சிங் ?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியா, மும்பை இந்தியன்ஸ், சிஎஸ்கே அணிகளுக்காக பல இன்னிங்க்ஸ்களில் ஆடியுள்ள ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் வீரரான பாஜி என அழைக்கப்படும் ஹர்பஜன் சிங் அரசியலில் தனது அடுத்த இன்னிங்க்ஸை ஆடவுள்ளதாகவும், ஆம் ஆத்மி கட்சி சார்பில் அவர் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்தெடுக்கப்படவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்த முதல் சுழற்பந்து வீச்சாளரான ஹர்பஜன், 103 டெஸ்ட், 236 ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ஹர்பஜன் சிங் விளையாடியுள்ளார்.

மேலும், அனில் கும்ப்ளே, கபில்தேவ் மற்றும் ஆர்.அஷ்வினுக்குப் பின் நான்காவது அதிக விக்கெட்டுகளை(417) எடுத்தவர் ஹர்பஜன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Harbhajan Singh, popularly known as Baji, a retired former bowler who has played in several innings for India, Mumbai Indians and CSK, will play his next innings in politics and will be elected as a member of the parlimentry on behalf of the Aam Aadmi Party.