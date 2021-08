பருவ மழையால் தத்தளிக்கும் மத்திய பிரதேசம்...வெள்ளம் சூழ்ந்த மேற்கு வங்கம் - மீட்பு பணியில் ராணுவம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நாட்டின் பல மாநிலங்களில் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. ராஜஸ்தானில் பெய்து வரும் கனமழையால் பல கிராமங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. சுவர் இடிந்து விழுந்து இருவர் உயிரிழந்தனர். மேற்கு வங்கத்தில் ஆறு மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக இதுவரை 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மத்தியப் பிரதேசத்தில் மழை தொடர்ந்து பெய்து வரும் நிலையில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ள கிராமங்களில் சிக்கிக்கொண்டிருப்போரை மீட்க ராணுவ ஹெலிகாப்டர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

ஜூன் மாதம் கேரளாவில் தொடங்கிய தென்மேற்குப் பருவமழை நாடு முழுவதும் பரவலாக பெய்து வருகிறது. கேரளா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகாவில் பருவமழை தீவிரமடையாவிட்டாலும் பரவலாக பெய்து வருகிறது.

அதே நேரத்தில் கோவா, மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, உத்தரபிரதேசம், டெல்லி, ஹிமாச்சல பிரதேசம், மேற்கு வங்க மாநிலங்களில் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. அவ்வப்போது மேக வெடிப்பும் ஏற்பட்டு பருவமழை கொட்டி வருவதால் ஆறுகளில் பெருவெள்ளமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் தீவிரமடைந்த பருவமழை...மிதக்கும் வட மாநிலங்கள் - தமிழகத்தில் தூறல்தான்

English summary

The southwest monsoon is ravaging many states. Hundreds of villages in Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal have been inundated by heavy rains.