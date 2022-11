பாகிஸ்தானின் "ஹனி டிராப்"பில் சிக்கிய வெளியுறவு அமைச்சக ஊழியர்.. கைது செய்த டெல்லி போலீஸ்.. பரபர தகவல்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பாகிஸ்தானுக்கு பல்வேறு முக்கிய உளவுத்தகவல்களை அளித்ததாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தில் டிரைவராக பணியாற்றும் ஊழியர் ஒருவரை டெல்லி போலீசார் இன்று அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர். பாகிஸ்தானுக்கு உளவுத்தகவல்களை அனுப்பியதாக வெளியுறவுத்துறை அலுவலக டிரைவர் சிக்கியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

இந்தியாவுக்கு பல்வேறு வழிகளில் பாகிஸ்தான் தொல்லை கொடுத்து வருகிறது.

ஒருபக்கம் பயங்கரவாதிகளுக்கு நிதி உதவி.. ஆயுத உதவி அளித்து இந்தியாவுக்குள் ஊடுருவ வைக்கும் பணிகளில் பாகிஸ்தான் ஈடுபட்டு வருகிறது.

English summary

The Delhi Police has today arrested an employee who works as a driver in the Ministry of External Affairs for providing important intelligence to Pakistan. A Foreign Office driver caught for sending intelligence to Pakistan has created a stir.