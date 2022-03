முதலிரவு.. ஆசையாய் நெருங்கிய கணவன்.. அலறிய ஒரே ஓட்டம்.. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் விநோத வழக்கு.. என்னாச்சு

Delhi

oi-Hemavandhana

டெல்லி: ஒரு விசித்திரமான வழக்கு இன்று சுப்ரீம்கோர்ட்டில் நடந்துள்ளது.. கணவன் மனைவிக்குள் நடந்த தகராறு குறித்த இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு ஒன்றையும் பிறப்பித்துள்ளது.

சம்பந்தப்பட்ட தம்பதியினர் மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள்.. கடந்த 2016-ல் இவர்களுக்கு திருமணம் நடந்துள்ளது.

இருவீட்டு பெற்றோர்கள் சம்மதத்துடன் இந்த திருமணம் நடந்துள்ளது.. ஆனால், திருமணம் ஆனதுமே மாதவிடாய் இருப்பதாக சொல்லி, சில நாட்கள் மனைவி, தன்னுடைய அம்மா வீட்டுக்கு சென்றுவிட்டார்..

English summary

How did the wife get into this problem and husband approaches supreme court for divorce said wife is not female