"வெடி குண்டு உள்ளது.." போன் காலில் மிரட்டிய நபர்.. பரபரத்த டெல்லி விமானம்.. என்னாச்சு!

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் இருந்து புனே செல்ல இருந்த ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானத்தில் வெடி குண்டு இருப்பதாக டெல்லி போலீசரை போனில் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர் ஒருவர் மிரட்டல் விடுத்தார். இதையடுத்து குறிப்பிட்ட விமானம் நிறுத்தப்பட்டு தீவிர சோதனை நடத்தப்பட்டது. விமானத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான பொருள்கள் எதுவும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை. இந்த சம்பவத்தால் விமனம் புறப்படுவது தாமதம் ஆனது. இதனால் பயணிகள் அவதி அடைந்தனர்.

தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள இந்திராகாந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் எப்போதும் பயணிகள் கூட்டம் நிரம்பி வழியும்.

சர்வதேச அளவில் பயணிகளை அதிகம் கையாளும் விமான நிலையங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் இந்த விமான நிலையத்தில் இருந்து உள்நாடு வெளிநாடுகளுக்கு நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான விமானங்கள் இயங்குகின்றன. இந்த விமான நிலையத்திற்கு மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் பாதுகாப்பு அளித்து வருகின்றனர்.

A mysterious person contacted the Delhi Police on the phone and threatened that there was a bomb on the Spice Jet flight from Delhi to Pune. After that, the particular flight was stopped and intensive search was conducted. No suspicious objects have been found on the plane so far. The flight was delayed due to the incident. Passengers suffered due to this.