மாணவர்கள் 7 மணிக்கே பள்ளி செல்கையில்.. நாம் ஏன் 9 மணிக்கு உச்சநீதிமன்றம் வரக்கூடாது? நீதிபதி கேள்வி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛மாணவர்கள் காலை 7 மணிக்கு பள்ளி செல்லும்போது நீதிபதிகள், வழக்கறிஞர்கள் ஏன் 9 மணிக்கு வேலையை துவங்கக்கூடாது'' என உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை என்பது காலை 10.30 மணிக்கு தான் துவங்கும் வழக்கம் உள்ளது. காலை 10.30 மணிக்கு வழக்கு விசாரணை துவங்கும் நிலையில் மாலை 4 மணி நடைபெறும்.

இதில் மதியம் 1 மணி முதல் 2 மணி வரை ஒரு மணி நேர உணவு இடைவேளையாகும்.

English summary

The Supreme Court has questioned why judges and lawyers should not start work at 9am when students go to school at 7am.