இதுதான் நேரம்னு பெட்ரோல் விலையை கூட்டினால், விடமாட்டோம் பார்த்துக்கோங்க! காங்கிரஸ் அதிரடி எச்சரிக்கை

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: பெட்ரோல் விலையை உயர்த்தினால், தெருவில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தும் என காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கியாஸ் சிலிண்டர் விலை மாதம் ஒருமுறை உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது. நேற்று வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் மட்டும் ஒரே நாளில் 105 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு ரூ.2,145.50 ஆக அதிகரித்தது.

சூட்டோடு சூடா! மேயர் தேர்தலுக்கு பின் ஸ்டாலின் அவசர மீட்டிங்.. 4 மாஸ் அறிவிப்பு.. என்னென்ன தெரியுமா?

ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடந்து வரும் நிலையில் கச்சா எண்ணெய் விலை புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வரும் நிலையில் இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலையும் உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

The Congress party has said it will take to the streets to protest if petrol prices rise.